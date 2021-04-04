TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Adanaspor: 2

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TFF 1. Lig’in 28. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor'a 21'lik skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar

8. dakikada cezasahası içinde topla buluşan Gökhan Sazdağı’nın sert şutunda kaleci topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

15. dakikada Adanaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Özkan’ın şutunda top ağlara gitti. 01

30. dakikada Boluspor atağında topla birlikte ceza sahası içine kadar giren Kasongo, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutu direkten döndü.

32. dakikada Boluspor’un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gönderilen hava topuna yükselen Kasongo’nun kafa şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 11

61. dakikada Adanaspor atağında topla birlikte ceza sahasına giren Ahmethan Köse’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 12



Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Hakan Ceylan xx, Kemal Mavi xx, Hasan Hüseyin Tetik xx

Boluspor: Selmani xx, Fethi Özer xx, Oğuzhan Berber xx, Emin Bayram x, Aykut Demir xx,

Burak Asan xx (Diouf dk. 82 ?), Gökhan Sazdağı xx, Araz Abdullayev xx (Marlinho dk. 67 xx), Muhammed Gümüşkaya xx, Mustafa Çeçenoğlu xx (Hamza Gür dk. 75 xx), Kasongo xxx

Yedekler: Ömer Alıcı, Atamer Bilgin, Burak Bekaroğlu, Tugay Kaçar, Ali Keten, Arda Köksal, Muhsin Yıldırım,

Teknik Direktör: Reha Erginer

Adanaspor: Karacic xx, Donkor xx, Evren Korkmaz xx, Furkan Şeker xx, Canberk Dilaver xx, Serdar Özkan xxx (Ömer Çakı dk. 88 ?), Atalay Babacan xx (Ömer Çiçek dk. 77 xx), Celil Yüksel xx (Umut Sözen dk. 88 ?), Uğurcan Yazgılı xx, Eren Keleş xx (Ergin Keleş dk. 61 xx), Ahmethan Köse xxx (Serhat Tunç dk. 77 xx)

Yedekler: Burak Çapkınoğlu, Cenk Alptekin, Berkan Fırat, Hüseyin Çolak, Fıratcan Üzüm,

Teknik Direktör: Eyüp Arın

Goller: Serdar Özkan (dk. 15), Ahmethan Köse (dk. 61) (Adanaspor), (Kasongo dk. 32) (Boluspor)

Sarı kartlar: Canberk Dilaver, Furkan Şeker, Umut Sözen (Adanaspor), Mustafa Çeçenoğlu, Aykut Demir (Boluspor)

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