Beypiliç Boluspor-Adanaspor: 1-2



Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA) -

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Onur Özütoprak (xxx), Serdar Diyadin (xxx), Burak Cansız (xxx)

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (xx)Fethi (xx), Aykut (xx), Emin (xx), Oğuzhan (xx), Burak Asan (xx)(Dk.82 Diouf), Muhammed (xxx), Abdullayev (xx)(Dk.67 Marlinho xx), Mustafa (xx)(Dk.75 Hamza Gür xx), Gökhan (xx), Kassongo xxx)

ADANASPOR: Karacic (xxx)Furkan (xx), Evren (xxx), Donkor (xxx), Canberk (xxx), Uğurcan (xx), Celil (xx)(Dk.88 Umut Sözen), Eren Keleş (xx)(Dk.62 Ergin Keleş xx), Atalay (xx)(Dk.77 Ömer Çiçek xx), Serdar (xxxx)(Dk.88 Ömer Çakı), Ahmethan (xxx)(Dk.77 Serhat xx)

GOLLER: Dk. 32 Kassongo (Beypiliç Boluspor) Dk. 15 Serdar Özkan, Dk. 61 Ahmethan (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Mustafa, Aykut (Beypiliç Boluspor) Canberk, Furkan, Umut (Adanaspor)

Beypiliç Boluspor, TFF 1'inci Lig'de kendi evinde rakibi Adanaspor'a 2-1 mağlup oldu.

8'inci dakikada gelişen Beypiliç Boluspor atağında ceza sahası içinde Mustafa'nın düzgün ve güzel vuruşunu kaleci Karacic kurtardı. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

15'inci dakikada Adanaspor atağında Atalay'ın pasında topla buluşan Serdar Özkan'ın isabetli vuruşunda top fileleri havalandırdı: 0-1.

30'uncu dakikada gelişen Beypiliç Boluspor atağında Muhammed'in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kassongo'nun şutu direkten döndü. Dönen topa vuran Mustafa'nın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

32'inci dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta kafalardan seken topa Kassongo'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

61'nci dakikada Serdar Özkan'ın ara pasında topla buluşan Ahmethan'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-2.

82'nci dakikada Beypiliç Boluspor defansının arkasına doğru atılan topta Ömer'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda, kaleci Slimani topu ayağıyla çıkarmayı başardı. Dönen topu alan Serdar'ın vuruşu ise az farkla dışarı çıktı.

DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-04-04 15:47:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.