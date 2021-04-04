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Boluspor - Adanaspor maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: “İç saha performansı en kötü takımlardan birisiyiz” Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın: “Kazanmama alışkanlığını yıktık”

İHA

Boluspor - Adanaspor maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: “İç saha performansı en kötü takımlardan birisiyiz” Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın: “Kazanmama alışkanlığını yıktık”

TFF 1. Lig’in 28. haftasında Boluspor sahasında Adanaspor'a 21 mağlup oldu. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.
Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, “Ligde final maçları oynamaya devam ediyoruz. Geçen hafta deplasmandan 3 puanla döndük. Bir önceki hafta iç sahamızda yine rakiplerimizden birisiyle final maçını kaybetmiştik. Çok ağır bir tecrübeyi yaşayarak edindik. Bugün hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Kabul edilemez. İç saha performansı en kötü takımlardan birisiyiz. Dış saha performansı en iyi 5’inci takımız. Bunun üzerinden ligi götürmemeliyiz. Aynı dış sahadaki performansımızı iç sahaya da yansıtmalıyız. Bu maç final maçının ötesinde belki lige nokta koyacağımız bir maç. Dünkü oynanan maçlardan sonra ligin boyu zaten kısaldı. Çok iyi değerlendirmemiz gereken bir maçı değerlendiremedik. Ne olursa olsun kaybetmememiz gerekirdi. Çok üzgünüz. Kendimizi çok iyi kontrol etmemiz lazım. Kalan 6 haftayı iyi geçirmemiz lazım. Bu maç bizim için önümüzü görmek için önemliydi. Yukarıya makası daraltmak için oynayacaktık. Kulübün seneyle ilgili önünü görmesi açısından biraz daha netleştirebilecektik. Bunların hiçbirini hayata geçiremedik. Önümüzdeki maç bizim için çok daha fazla önemli hale geldi. İnşallah o maça iyi konsantre olup kendimizi orada affettirmek istiyoruz” dedi.

Adanaspor cephesi
Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, “İkinci devreye baktığımızda tek maç kazanmış ve kendine güveni kaybetmiş bir takımın hazırlanma şekli çok zor. Hem güven toplama hem maç kazanma alışkanlığı kazanmak için bu maç kazanmak için yaptığımız ve antrenmanların devamındaki yan sahaya yansıyan gerçekten önemli bir mücadele örneği vardı. Kazanmak demek bir nefes almak demektir. Ama her şeyin bittiği anlamına gelmeyen bir kazanmak. Kazanarak oyuncularımız kendine olan güvenini kazandı. Rahat bir nefes alma imkanı sağladık. Bu kadar sıkıntılı durumda oynamak oyuncular için de zor. Çalışan ekip için de zor. Teknik heyet için de zor. Ama en azından kazanmama alışkanlığını yıktık. Oyuncularımı kutluyorum. Sahada iki takım da centilmence mücadele etmeye çalıştı” şeklinde konuştu.

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