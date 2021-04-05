Bolu'da, takla atan otomobilden yola fırlayan sürücü öldü

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Murat KÜÇÜK/DÖRTDİVAN (Bolu), (DHA)BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde, TEM yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, takla attı. Kazada araçtan yola fırlayan sürücü Ali Kemal Düzgün, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, TEM yolunun Dörtdivan mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ali Kemal Düzgün yönetimindeki 06 ED 198 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkarak, takla attı. Kazada sürücü Düzgün, otomobilden yola fırladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Düzgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Kemal Düzgün'ün cansız bedeni, hastane morguna götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Dörtdivan Murat KÜÇÜK

2021-04-05 12:45:44



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