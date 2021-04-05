2 katlı ahşap ev alev alev yandı

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Murat KÜÇÜK/ MUDURNU (Bolu), (DHA)BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, içerisinde kimsenin yaşamadığı 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, ev küle döndü.

İlçeye bağlı Hüsamettindere köyünde Alaaddin ve Belgin Hüseyinoğlu çiftine ait içerisinde kimsenin yaşamadığı 2 katlı ahşap evde, dün gece saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle tüm evve yayılan alevleri gören köylüler, itfaiyeye haber verdi. Adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Mudurnu Murat KÜÇÜK

2021-04-05 13:41:14



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