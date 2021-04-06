Otomobiller çarpıştı, ölen kişinin yakınları kaza yerinde gözyaşı döktü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobiller çarpıştı, ölen kişinin yakınları kaza yerinde gözyaşı döktü

DHA

Otomobiller çarpıştı, ölen kişinin yakınları kaza yerinde gözyaşı döktü


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada Mustafa Önder yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Kaza yerine gelen Önder'in yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, D-100 kara yolu Abant kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bolu yönüne giden Emrah Durkan'ın kullandığı 81 DG 373 plakalı otomobil, kavşaktan dönen Sedat Gıvan yönetimindeki 14 AY 263 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçların hurdaya döndüğü kazada Sedat Gıvan'ın otomobilinde bulunan Mustafa Önder, yola fırladı. Önder, kaza yerinde hayatını kaybetti. Diğer otomobilde bulunan Hasan Durkan ile sürücüler ise yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Mustafa Önder'in cansız bedeni, morga kaldırılırken, bölgeye gelen yakınları ise gözyaşı döktü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-04-06 13:07:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı Parçalara ayrılan otomobilden yola fırlayan yolcu öldü
YEREL HABERLER Bolu’da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı Parçalara ayrılan ...
Bolu’da ormanlar yapay zeka fotokapanlarla korunuyor
YEREL HABERLER Bolu’da ormanlar yapay zeka fotokapanlarla korunuyor
Tamir için oto sanayiye bırakılan otomobil, alev alev yandı
YEREL HABERLER Tamir için oto sanayiye bırakılan otomobil, alev alev ...
2 katlı ahşap ev alev alev yandı
YEREL HABERLER 2 katlı ahşap ev alev alev yandı
İş makinesinin yayaya çarparak öldürdüğü kaza güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER İş makinesinin yayaya çarparak öldürdüğü kaza ...
LPG sistemi takılan otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER LPG sistemi takılan otomobil alev alev yandı
Bolu'da, takla atan otomobilden yola fırlayan sürücü öldü
YEREL HABERLER Bolu'da, takla atan otomobilden yola fırlayan sürücü ...
TEM otoyolunda feci kaza: 1 ölü Şarampole uçan otomobilden fırlayan sürücü öldü
YEREL HABERLER TEM otoyolunda feci kaza: 1 ölü Şarampole uçan ...
Bolu’da ahşap ev alev alev yandı
YEREL HABERLER Bolu’da ahşap ev alev alev yandı
Hastanede polislere saldıran alkollü doktor ve ilaç mümessili serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Hastanede polislere saldıran alkollü doktor ve ilaç ...
Polisi tehdit eden ilaç mümessili ve doktor serbest
YEREL HABERLER Polisi tehdit eden ilaç mümessili ve doktor serbest
Boluspor - Adanaspor maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer: “İç saha performansı en kötü takımlardan birisiyiz” Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın: “Kazanmama alışkanlığını yıktık”
YEREL HABERLER Boluspor - Adanaspor maçının ardından Boluspor Teknik ...
Beypiliç Boluspor-Adanaspor: 1-2
YEREL HABERLER Beypiliç Boluspor-Adanaspor: 1-2
TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Adanaspor: 2
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Boluspor: 1 - Adanaspor: 2