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Gölcük Tabiat Parkı'nda bahar güzelliği

DHA

Gölcük Tabiat Parkı'nda bahar güzelliği


Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, baharla birlikte ayrı bir güzelliğe bürünen Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu yasakları nedeniyle hafta içinde de ilgi gördü. Gölcük Tabiat Parkı'ndaki seyrine doyumsuz manzara, dron ile görüntülendi.
Gölcük Tabiat Parkı, baharla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Tabiat parkındaki karlar eridi ve yeşilin tonları ortaya çıktı. Parka gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüp, doğa ile iç içe gün geçirdi. Hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle hafta içi tercih edilen Gölcük Tabiat Parkı'na gelen tatilciler, eşsiz manzaranın keyfini çıkardı. Tabiat Parkındaki manzara, dron ile havadan görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-04-07 16:42:33

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