Koronavirüse rağmen kumara 12 bin 600 TL ceza



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, kahvehanede kumar oynarken yakalanan 6 kişiye 12 bin 600 TL ceza kesildi.

Bolu'da polis ekipleri, Karaçayır Mahallesi'ndeki kahvehanede kumar oynandığını tespit etti. Ekipler, kumar oynarken yakalanan 6 kişiye hem kumar oynadıkları hem de koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 12 bin 600 TL ceza uyguladı. Ayrıca kahvehane sahibine, 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak'tan adli işlem yapıldı. Polis ekipleri, el koyulan iskambil kağıtlarıyla 'temizlik', 'maske', 'mesafe' yazdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-04-08 10:19:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.