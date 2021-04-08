Bolu’da göç eden yüzlerce leylek bir arada görüntülendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bolu’da göç eden yüzlerce leyleğin bir araya gelerek dairesel uçuşlar gerçekleştirmesi, o anlara tanık edenlere görsel şölen yaşattı.

Bolu’da, göçle birlikte yuvalarına dönen baharın müjdecisi yüzlerce leylek bir araya geldi. Bolu’da özellikle Nisan aylarında sayıları artan leylekler, Gölköy mevkiinde bir araya gelerek yuvalarına gitmeden önce dairesel uçuşlar gerçekleştirdi. Yüzlerce leyleğin gökyüzünde bir arada uçuşu görsel şölen oluşturdu. Yaklaşık 15 dakika boyunca birlikte uçan leylekler daha sonra birbirlerinden ayrılarak yuvalarına uçtu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.