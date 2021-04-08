Karantinadaki Berkay'a polisten doğum günü sürprizi

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da polis ekipleri, ailesiyle koronavirüs karantinasında olan Berkay Cançelik'in 10'uncu yaş gününü kapıya getirdikleri pastayla kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Alpağutbey Mahallesi'ndeki evlerinde koronavirüs nedeniyle karantinada olan aileyi kontrole gitti. Polisler, ailesiyle birlikte evde karantinada olan Berkay Cançelik´in 10'uncu yaş gününü de unutmadı. Pasta alarak, kapıya getiren ekipler, Berkay´a sürpriz yaptı. Polislerin sürprizi karşısında sevinç yaşayan Berkay, pastadaki mumları üfledi ve kutlama için teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-04-08 17:28:26



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