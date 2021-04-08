Bolu Dağı’nda kar yağışı başladı

Bolu’da, D100 karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde yağmurun ardından başlayan kar yağışı etkili oluyor.
Bolu’da, sabah saatlerinden itibaren devam eden sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili oluyor.
Kar yağışının devam ettiği D100 karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde ekipler herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırlıklı şekilde bekletiliyor. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.