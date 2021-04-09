Bolu Dağı'nda kar yağışı

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde, dün akşam başlayan kar yağışı, bu sabah da devam etti. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, kar yağışı, ulaşımı aksatacak seviyeye ulaşmadı.

Bolu Dağı'nda dün akşam başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı, bugün sabah saatlerinde de devam etti. D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri, tuzlama çalışması yaptı. Kar, yolda tutmazken, yeşil alanlar ise beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı, yeşil alanlarda 10 santimetreyi buldu. Yağış nedeniyle ulaşımda aksama olmadı.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-04-09 09:36:55



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