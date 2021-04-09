Bolu Dağı’nda hafif kar ve sis etkisini sürdürüyor

Bolu’da, D100 karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde devam eden hafif hafif kar yağışı ve yoğun sis etkili oluyor. Sisin etkili olduğu güzergahta görüş mesafesi 25 metreye kadar düştü.

Bolu’da, dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız olarak devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde hafif şekilde devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu ve yeşil alanlarda kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerliyor.

Karayolları ekipleri D100 karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sisin de etkili olduğu Bolu Dağı güzergahında görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düşmesi sebebiyle sürücüler güçlükle ilerliyor. Polis ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıyor.

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