Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor Bolu Dağı’nda kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu

Bolu’da, D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı kesiminde 2 gün önce başlayan kar yağışı aralıksız olarak devam ediyor. Sisin etkili olduğu güzergahta görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Bolu’da, 2 gün önce başlayan ve aralıksız olarak devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde yoğun şekilde devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu ve yeşil alanlarda kar kalınlığının 15 santmetreyi bulduğu TEM Otoyolu Bolu Dağı kesimi ve D100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde sürücüler güçlükle ilerliyor.

Karayolları ekipleri D100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sisin de etkili olduğu Bolu Dağı güzergahında görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü. Sürücüler ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.