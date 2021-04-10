Bolu Dağı'nda kar yağışı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu ve TEM yolu geçişinde kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksama yaşanmadı. Karayolları ekipleri, tuzlama çalışması yaptı.
Bolu Dağı'nda perşembe akşamı başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı, bugün sabah saatlerinde de devam etti. Bolu Dağı'nın TEM Otoyolu ve D-100 kara yolu geçişlerinde kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri, tuzlama çalışması yaptı. Kar, yolda tutmazken, yeşil alanlar ise beyaz örtüyle kaplandı. Yağış nedeniyle ulaşımda aksama olmadı. Bölgede ayrıca yer yer sis de etkili oldu. Sis, Bolu Dağı'nın bazı noktalarında görüş mesafesini düşürdü.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-04-10 11:59:50
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