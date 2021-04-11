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Otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

DHA

Otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı


Murat KÜÇÜK/YENİÇAĞA (Bolu), (DHA)- BOLU'da TEM otoyolunda kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde TEM otoyolunun Yeniçağa mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Esat Y. yönetimindeki 34 UF 6522 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarptıktan sonra yeşil alana savruldu. Kazada Esat Y. ile yanındaki Volkan T. ve Nedim C. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Yeniçağa Murat KÜÇÜK
2021-04-11 16:47:10

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