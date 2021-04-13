Kaza yerinden kaçarken, plakasının da olduğu tampon düştü

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, otomobile çarptıktan sonra kaçan sürücünün aracından plakasının da olduğu tamponun kaza yerinde düştüğü belirlendi. Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, öğle saatlerinde, Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, 14 BL 968 plakalı otomobille kavşakta 14 GC 969 plakalı otomobile çarptı. Kaza yerinden hızını artırarak, kaçan kişinin aracından plakasının da olduğu tamponun düştüğü görüldü. Polis ekiplerince aracın plakasından sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-04-13 16:20:56



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