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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobile çarptı, plakanın olduğu tamponu olay yerinde bırakıp kaçtı

İHA

Otomobile çarptı, plakanın olduğu tamponu olay yerinde bırakıp kaçtı

Bolu’da bir araçla çarpışan otomobilin sürücüsü, plakasının olduğu tamponu olay yerinde bırakarak kaçtı. Sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı.
Kaza, Borazanlar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği bilinmeyen 14 BL 968 plakalı otomobil, kavşakta 14 GC 969 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından 14 BL 968 plakalı otomobil sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza yaptıktan sonra kaçan sürücünün aracının plakasının da olduğu tamponun olay yerinde kaldığını gördü.
Polis ekipleri olay yerinde kalan aracın plakasından sürücünün kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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