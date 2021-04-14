Gölcük'te, ramazan sessizliği

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda, ramazan ayıyla birlikte sessizlik hakim oldu.
Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda kış ve ilkbahar bir arada yaşanıyor. Tabiat parkının güneş gören kısımlarında karlar erirken, gölge kısımlarda ise beyaz örtü bulunuyor. Her gün, Bolu ve çevre illerden gelen binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Gölcük Tabiat Parkı, ramazan ayının başlamasıyla birlikte sessizliğe büründü. Ayrıca pandemi nedeniyle de tabiat parkına gelişler azaldı. Gölcük'teki yeşil alanlar, iskeleler ve mesire alanları boş kaldı. Gölcük'ün doğa harikası manzaraları ise kendine hayran bıraktı. Yalnızca kuş seslerinin duyulduğu tabiat parkında seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-04-14 11:52:08
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