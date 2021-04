Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, "Bu şekilde devam ederse her maç zor. Maçı kazanmak için o mücadeleyi yapmanız lazım. Rakipten fazla istemeniz, daha çok koşmanız lazım" diye konuştu.





TFF 1. Lig’in 30’uncu haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan Boluspor Ümraniyespor karşılaşması konuk takımın 41’lik galibiyetiyle sonuçlandı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, 4 gün önce deplasmanda mükemmel bir maç kazandıklarını ifade ederek, "Bugün baktık ki tam tersi bir oyun. Tam tersi bir mantalite. İki maç arasında siyahla beyaz kadar fark var. Bugün o maçta ne kadar disiplinli oynadıysak ne kadar coşkulu oynadıysak, ne kadar mücadele ettiysek bu maçta da tam tersini yaptık. Böyle olunca mağlubiyet kaçınılmaz. Bizim için üzücü bir mağlubiyet. O galibiyetten sonra iç sahadaki kötü süreci sonlandırmak istiyorduk. Bunu da başaramadık. Bu da bizim için ayrıca üzücü. Bu şekilde devam ederse her maç zor. Maçı kazanmak için o mücadeleyi yapmanız lazım. Rakipten fazla istemeniz, daha çok koşmanız lazım. İşin arzu, istek, coşku tarafı bir tarafa bir de taktiksel tarafları var. Bu taraf olmayınca öbür tarafı hiç yakalayamıyoruz. Çok üzücü bir skor. Ama böyle gitmemesi lazım. Bizim de oturup her şeyi gözden geçirmemiz şart" dedi.

