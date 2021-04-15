Recep Uçar: "Çok değerli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Boluspor maçından sonra yaptığı açıklamada, çok değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

TFF 1. Lig’in 30. haftasında Ümraniyespor deplasmanda karşılaştığı Boluspor'u 41 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Bugün galibiyete ne kadar sevindiysem oyun başında Atakan’ın talihsiz sakatlığı bizi derinden üzdü. Devre arası aramıza katılan bir oyuncumuzdu. Çok değerli bir oyuncumuzdu. İnşallah çok ciddi olmayan bir problem vardır. Çok değerli bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Geçen hafta ligin ikinci yarı itibariyle en iyi futbol oynayan takımlarından, şampiyonluk hedefi olan Altay’a karşı deplasmanda galip gelmiş Boluspor’a karşı evinde iyi bir skorla galip gelebilmek bizim adımıza değerliydi. Maçın ilk 30 dakikasında arzu ettiğimiz oyun vardı. Doğru hücum pozisyonları kullandığımız, bunları doğru kullanarak iyi ataklar sonlandırdığımız ve neticesinde 2 güzel gol bulduğumuz bir 30 dakikaydı. Sonrasında maalesef bizim adımıza klasik olan bireysel hatamız neticesinde durum 21 oldu. İkinci yarı Bolu takımı biraz daha istekli başlasa da oyunu tutmayı becerdik. 81 ve 83. dakikalarda atığımız gollerle 41’lik galibiyet aldık. Bugün beni en çok mutlu eden şey sezon başından beri oynatmak istediğim bir oyunu bugün hem hücum hem de savunma anlamında doğru izlerini görebilmek teknik adam olarak beni mutlu etti. Bundan sonraki süreçte biz bu ligi iyi futbol oynayan, seyredenlere zevk veren bir oyun oynamaya devam etmeye çalışacağız. Bitirebildiğimiz en yüksek puanı toplayıp bu sezonu bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

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