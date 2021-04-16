Bolu yaylarındaki kaçak yapılar yıkıldı

Bolu’da, yaylalarda tespit edilen kaçak yapılardan 3 tanesi ekipler tarafından yıkılırken, 2 kaçak yapı sahibi tarafından kaldırıldı.

Bolu’nun en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve yılın 4 mevsimi yüz binlerce tatilcinin ziyaret ettiği Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde köylüler tarafından özellikle yöresel ürünlerin satıldığı kaçak işletmeler için yıkım kararı çıkarıldı. Bolu merkeze bağlı Hamzabey ve Yakutlar yaylalarında kaçak oldukları tespit edilen 5 yapının yıkılması için çalışma başlatıldı. Geniş güvenlik önlemi altında bölgeye giden ekipler iş makineleriyle kaçak olduğu tespit edilen 3 iş yerini yıktı.

Yıkım kararı alınan 2 iş yeri ise sahipleri tarafından bulunduğu yerlerden kaldırıldı. Kaçak yapıların yıkım işlemlerinin önümüzdeki günlerde Sarıalan ve Saraycık yaylalarında devam edeceği öğrenildi.

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