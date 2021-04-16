Yedigöller yolundaki 3 kaçak işletme yıkıldı



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde bulunan 3 kaçak işletme İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yıkıldı.

Bolu´nun en önemli turizm merkezlerinden biri olan Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde, köylüler tarafından özellikle yöresel gıda ürünlerin satıldığı kaçak işletmeler için yıkım kararı çıkarıldı. Bolu merkeze bağlı Hamzabey ve Yakutlar yaylalarında kaçak oldukları tespit edilen 5 yapının yıkılması için çalışma başlatıldı. Geniş güvenlik önlemi altında bölgeye giden ekipler iş makineleriyle kaçak olduğu tespit edilen 3 işletmeyi yıktı. Yıkım kararı alınan 2 iş yeri ise sahipleri tarafından bulunduğu yerlerden kaldırıldı. Kaçak yapıların yıkım işlemlerinin önümüzdeki günlerde Sarıalan ve Saraycık yaylalarında devam edeceği öğrenildi.

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-04-16 16:16:47



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