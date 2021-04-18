Boluspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, yarın deplasmanda oynayacağı Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin 31. haftasında yarın deplasmanda Bandırmaspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızıbeyazlı ekip teknik direktör Reha Erginer yönetiminde kulübün tesislerinde karşılaşma için son hazırlıklarını tamamladı.

Ligin 30. haftasında kendi evinden oynadığı Ümraniyespor karşısında sahadan 41’lik mağlubiyetle ayrılan Boluspor, Bandırmaspor deplasmanından 3 puan alarak ligi üst sıralarda tamamlamak için mücadele edecek. Kırmızıbeyazlı ekip çıktığı 30 maçta 35 puan toplayarak puan tablosunda 12. sırada yer alıyor.

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