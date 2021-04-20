Bolu'da turizm çalışanları aşılanıyor



Murat KÜÇÜKÖmer ÇETİNASLAN/BOLU, (DHA)BOLU'da, turizm sektöründe hizmet verilen 28 otelin toplam 1200 çalışanına, Covid-19 aşısı uygulanmaya başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nca 'Güvenli Turizm Sertifika Programı' kapsamında, turizm sektörü personeline yönelik Covid-19 aşı uygulaması sürüyor. Aşılama kapsamında, Bolu'da turizm sektöründeki 28 otelde çalışan 1200 kişilik personel de Covid-19 aşılarını olmaya başladı. Bolu'daki turizm çalışanları, Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi'nde Covid-19 aşılarını yaptırdı.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, sektörün canlanması adına turizmcilerin aşılanmasının önemli olduğunu söyleyerek, "İlimizde her sektör, birbirinden önemli ancak turizm sektörü, ilimize en büyük istihdamı sağlayan sektör. Bolu, İstanbul ile Ankara´nın ortasında, hareketli bir alanda olan ve yurt içi turizmine hizmet eden illerin başında geliyor. Ülkemizin de en önemli sektörlerinden biri; turizm sektörü. Koronavirüs tehdidinin en fazla olduğu sektörlerden biri haline geldiği için turizmcilerin acilen aşılanması gerektiğini düşünüyorum. Hükümetin aldığı bu kararı destekliyorum, doğru bir hamledir. Turizm sektörü bizim için önemlidir" dedi.

'TURİZMDEKİ ALGIYI KIRABİLİR'

Turizm sektörü çalışanlarının aşılanmasının ülkeye gelecek turist potansiyelini olumlu etkileyeceğini kaydeden Türker Ateş, "Bu konuda algı da çok önemli. Aşı, bu algıyı kırabilir. Özellikle Avrupa´da aşılamalar, ülkemize göre daha hızlı ilerlemekte. En büyük turizm kaynağımızın Avrupa olduğu gözüküyor. Avrupa´da, turizm açısından aşılanmış bölgelere kayma var. Bu nedenle turizm sektörüne hizmet verenlerin de aşılanmış olması, turistlerin kendilerini en az riskli görmeleri noktasında hem algıyı yönetecek hem de sağlıklı bir turizm sektörünün canlanmasını sağlayacak. Sanayi sektörü hareketlenmiş durumda ama turizmin hareketlenmesi için bu çalışmaların yapılmasında fayda görüyorum. Turizm sektöründe çalışanların aşılanması, ülkelerin algısını pozitif yönde etkileyecektir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK-Ömer ÇETİNASLAN

2021-04-20 14:48:18



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