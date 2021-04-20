Bolu’da, "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim" devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bolu’da, "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim" devam ediyor

İHA

Bolu’da, "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim" devam ediyor

Bolu’da korona virüsle mücadele kapsamında il genelinde 441 ekip ve bin 304 personelle "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetimler" devam ediyor.
Türkiye’nin son açıklanan korona virüs haftalık vaka sayısı haritasında 100 binde 442 vaka görülen ve ‘çok yüksek riskli’ iller arasında yer alan Bolu’da korona virüsle mücadele kapsamında denetimler devam ediyor. İl genelinde gerçekleştirilen Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetimlerde emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığına bağlı 441 ekip bin 304 personel görev aldı. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşları da evlerinde ziyaret eden ekipler, vatandaşları tedbirler konusunda uyardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu'da turizm çalışanları aşılanıyor
YEREL HABERLER Bolu'da turizm çalışanları aşılanıyor
Boluspor’un 29 yıllık Süper Lig hayali gelecek sezona kaldı
YEREL HABERLER Boluspor’un 29 yıllık Süper Lig hayali gelecek sezona ...
Bolu’da yanan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Bolu’da yanan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
Sokağa çıkma yasağına uymayan 76 kişiye 76 bin 325 lira ceza
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağına uymayan 76 kişiye 76 bin 325 ...
Bolu’da, kablo hırsızı 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Bolu’da, kablo hırsızı 2 kişi tutuklandı
Bolu’da 2 katlı apartmanın çatısı yandı
YEREL HABERLER Bolu’da 2 katlı apartmanın çatısı yandı
Gökhan Sazdağı'dan ayrılık mesajı
YEREL HABERLER Gökhan Sazdağı'dan ayrılık mesajı
Boluspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Boluspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Narven Sanat Sokağı’nda "Rengin Derinliği" sergisi açıldı
YEREL HABERLER Narven Sanat Sokağı’nda "Rengin Derinliği" sergisi ...