HES kodu sorgusunda riskli çıkan müşteri polisi duyunca otelden kaçtı Riskli vatandaşın otelden kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HES kodu sorgusunda riskli çıkan müşteri polisi duyunca otelden kaçtı Riskli vatandaşın otelden kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı

İHA

HES kodu sorgusunda riskli çıkan müşteri polisi duyunca otelden kaçtı Riskli vatandaşın otelden kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı

Bolu’da otele giriş kaydı yaptırdığı sırada HES kodu sorgusunda riskli çıkan vatandaş, otel sahibinin polisi arayacağını söylemesi üzerine otelden hızla uzaklaştı. Riskli şahsın vurdumduymaz davranışı otelin güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Aktaş mahallesi Öney sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. isimli vatandaş marketten alışveriş yaptıktan sonra konaklamak için otele geldi. Otel sahibi İsmail Adıyaman tarafından otele giriş kaydı yapılması için kimliği istenilen K.A.’nın HES kodu sorgusunda riskli olduğu görüldü. Adıyaman, K.A.’nın riskli grupta olması sebebiyle kendisinin otele girişinin yapılamayacağını ve polisi araması gerektiğini söyledi. Adıyaman’ın polisi arayacağını duyan K.A., hızla otelden ayrılarak gözden kayboldu. K.A.’nın riskli olduğu halde konaklamak için otele gelmesi ve otel sahibinin polisi arayacağını söylemesi üzerine otelden kaçması güvenli kameralarına anbean yansıdı.

“HES kodunun her yerde yapılması gerekiyor”
HES kodu sorgusunun bütün iş yerlerinde yapılması gerektiğini ve vatandaşların daha duyarlı olmasını isteyen otel işletmecisi İsmail Adıyaman, “Müşterimiz konaklamak için yer istedi. Konaklaması için kimlik kaydını girdim. HES kodu sorgusu yaptığımda riskli grubunda olduğunu gördüm. Kendisini alamayacağımı ve polise bilgi vermem gerektiğini söyledim. Baktım hareketlenmeye başladı ama ben gönderemem dedim. Polise sizi teslim etmem gerekiyor dedim. O sırada uzaklaştı. Sonra polise bilgi verdim ama adam gitmiş oldu. Bu adam marketten alışveriş yapmış. Elinde poşetlerle konaklamak için geliyor. Biz HES kodu sorgusu yaparken marketlerin ve diğer iş yerlerinin de HES kodu sorgusu yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu adam marketin içinde herkesin içine girip gelmiş. Markette HES kodu yapılsaydı belki orada yakalanacaktı. Benden de gitti. Nereye gittiği belli değil. Vatandaşlara böyle bulaştığını düşünüyorum. Vatandaşlarımızın da bu konuda artık duyarlı olmasını istiyorum. Gerçekten çok sıkıntılı bir sürecimiz var. Hepimizin evlatları var. Halkımızın daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bolu’da turizm çalışanları aşılanıyor
YEREL HABERLER Bolu’da turizm çalışanları aşılanıyor
Bolu’da, "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim" devam ediyor
YEREL HABERLER Bolu’da, "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim" devam ...
Bolu'da turizm çalışanları aşılanıyor
YEREL HABERLER Bolu'da turizm çalışanları aşılanıyor
Boluspor’un 29 yıllık Süper Lig hayali gelecek sezona kaldı
YEREL HABERLER Boluspor’un 29 yıllık Süper Lig hayali gelecek sezona ...
Bolu’da yanan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Bolu’da yanan 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
Sokağa çıkma yasağına uymayan 76 kişiye 76 bin 325 lira ceza
YEREL HABERLER Sokağa çıkma yasağına uymayan 76 kişiye 76 bin 325 ...
Bolu’da, kablo hırsızı 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Bolu’da, kablo hırsızı 2 kişi tutuklandı
Bolu’da 2 katlı apartmanın çatısı yandı
YEREL HABERLER Bolu’da 2 katlı apartmanın çatısı yandı