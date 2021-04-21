Aladağlar'da meralar su altında kaldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'nun doğa harikası bölgelerinden Aladağlar'da yağmur yağışı ve karların erimesiyle birlikte meralar su altında kaldı.

Türkiye'nin önemli doğa turizmi noktalarından olan Bolu kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki tabiat harikası Aladağlar'da havaların ısınmasıyla birlikte karlar eridi. Yağmur yağışının da etkili olmasıyla birlikte meralar suyla kaplandı. 1300 rakımlı bölgede ağaç gövdelerinin bir bölümünün su altına kaldığı görüldü. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-04-21 12:37:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.