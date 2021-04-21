Aladağlar'da meralar su altında kaldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'nun doğa harikası bölgelerinden Aladağlar'da yağmur yağışı ve karların erimesiyle birlikte meralar su altında kaldı.
Türkiye'nin önemli doğa turizmi noktalarından olan Bolu kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki tabiat harikası Aladağlar'da havaların ısınmasıyla birlikte karlar eridi. Yağmur yağışının da etkili olmasıyla birlikte meralar suyla kaplandı. 1300 rakımlı bölgede ağaç gövdelerinin bir bölümünün su altına kaldığı görüldü. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-04-21 12:37:06
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