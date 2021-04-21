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Hükümlü yakını çocuklara cezaevinde oyun alanı yapıldı

İHA

Hükümlü yakını çocuklara cezaevinde oyun alanı yapıldı

Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü yakınlarını ziyarete gelen çocuklar için cezaevinde oyun alanı kuruldu.
Bolu’da, T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Kızılay’ın “Mutluluk her yerde” projesi kapsamında hükümlü yakını çocukların ziyaret günlerinde eğlenebilmesi cezaevinde oyun alanı oluşturuldu. Ceza infaz kurumlarında bulunan yakınlarını ziyarete gelen çocukların ruh ve beden sağlıklarının korunması, psikososyal gelişimlerinin desteklenebilmesi, topluma uyum süreçlerinde destek olunabilmesi, aile ilişkilerinin güçlendirilebilmesi amacıyla oluşturulan oyun alanına çocuklar için pek çok oyuncak konuldu.
Projeyle ilgili Bolu Cumhuriyet Başsvcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutukluların bedensel ve zihinsel sağlıklarını sürdürmeleri, kişisel gelişimleri ve sosyal hayata uyum sağlamaları amacıyla çeşitli faaliyetler düzenlenmektedir. Hükümlü ve tutukluların psikolojik iyiliklerini sağlamakta ailelerin desteği de önem arz etmektedir. Hükümlü ve tutukluların aileleri ile bir araya geldiği açık ziyaretlere gelen çocuklar için Adalet Bakanlığı ile Türk Kızılayı arasında işbirliği protokolü kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş onayı ile Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Bolu Kızılay Şubesinin “Mutluluk her yerde” projesi kapsamında kurumumuz açık ziyaret alanlarında oyun alanı oluşturulmuştur” denildi.

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