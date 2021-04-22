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Kumarhaneye çevrilen evde suçüstü yakalananlara 10 bin lira ceza Kumar oynarken yakalanınca oyun kağıdı ve paraları çatı arasına attılar

İHA

Kumarhaneye çevrilen evde suçüstü yakalananlara 10 bin lira ceza Kumar oynarken yakalanınca oyun kağıdı ve paraları çatı arasına attılar

Bolu’da, kumarhaneye çevrilen eve yapılan operasyonda suçüstü yakalanan ve oyun kağıtları ile paraları çatı arasına atan 6 kişiye 10 bin lira para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan bir evin kumarhaneye çevrildiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kumar oynandığı iddia edilen evi takibe alan ekipler operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda kumar oynayan 4 kişi ile yer sahibi ve kumar oynanmasını organize eden 2 kişi suçüstü yakalandı. Korona virüs tedbirlerine aykırı hareket eden 6 kişiye toplam 10 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, ev sahibi ve kumar oynanmasını organize eden şahıslara kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan adli işlem yapıldı.
Polisin operasyon yaptığı sırada şahısların çatı katına attıkları oyun kağıtları ve paralara el konuldu.

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