Bolu'da dronla denetim; 19 sürücüye 9 bin 500 TL ceza

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Ömer ÇETİNASLAN/BOLU, (DHA)BOLU'da, polis ekiplerince dron kullanılarak yapılan trafik denetiminde, kurallara uymayan 19 sürücüye 9 bin 500 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından D-100 yolunda dronla trafik denetimi yapıldı. Ekipler, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşan, emniyet kemeri takmayan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri dronla tespit etti. Uygulama noktasında durdurulan araçlara cezai işlem uygulandı. Denetim kapsamında, 19 sürücüye toplam 9 bin 500 TL ceza uygulandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Ömer ÇETİNASLAN

2021-04-22 15:46:07



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