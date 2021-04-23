Bolu'da kullanılmayan köy okulu yandı

Murat KÜÇÜKÖmer ÇETİNASLAN/BOLU, (DHA)BOLU´da, Avşar Köyü´nde eski okul binasında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Yangın saat 17.00 sıralarında Avşar Köyü´ndeki kullanılmayan eski okulda meydana geldi. Dumanları gören köylüler, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, köylüler de küreklerle söndürme çalışmalarına destek verdi. İtfaiyenin yaklaşık 40 dakikalık müdahalesi sonrası yangın, yakındaki ağaçlara sıçramadan söndürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK-Ömer ÇETİNASLAN
2021-04-23 19:52:23
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