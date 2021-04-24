Bolu'da 2 bin 155 adet 'sikke' ele geçirildi; 2 gözaltı



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin 155 adet sikke ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, TEM yolunda yaptığı uygulama sırasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde arama yapan ekipler, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen farklı boyut ve figürlerde 2 bin 155 adet sikke buldu. Ele geçirilen tarihi eserlere el konulurken, otomobildeki yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-04-24 18:31:49



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