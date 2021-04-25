TFF 1. Lig: Boluspor 0 - Samsunspor 2

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TFF 1. Lig’in 32. haftasında Boluspor, Samsunspor'u ağırladı. Samsunspor mücadeleyi 20’lık skorla kazandı.



Maçtan dakikalar

25. dakikada ceza sahası içine gönderilen topla buluşan Yasin Öztekin’in şutunda top ağlara gitti. 01

28. dakikada Samsunspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasına gönderilen hava topuna yükselen Gökhan Karadeniz’in kafa vuruşunu kaleci kornere çeldi.

41. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Coureur’un aşırtma şutunu kaleci son anda kornere çeldi.

46. dakikada Boluspor’un sağ kanattan Muhammed Gümüşkaya ile geliştirdiği atakta ceza sahası içine gönderilen topla buluşan Hamza Gür’ün sert şutunu kaleci kornere gönderdi.

49. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan Karadeniz’in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 02

55. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hamroun’un şutunda top direkten döndü.



Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Gökhan Barcın xx, Özcan Sultanoğlu xx

Boluspor: Selmani xx, Fethi Özer xx, Aykut Demir xx, Tugay Kaçar xx, Burak Asan xx (Oğuzhan Berber dk. 63 xx), Hamza Gür xx (Kasongo dk. 63 xx), Araz Abdullayev xx, Muhammed Gümüşkaya xx (Diouf dk. 84 ?), Ali Keten xx, Muhsin Yıldırım xx (Atamer Bilgin dk. 90 ?), Gyasi xx (Arda Köksal dk. 63 xx)

Yedekler: Ömer Alıcı, Emin Bayram, , Ensar Bilir, Hajdarevic

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Samsunspor: Nurullah Aslan xx, Veli Çetin xx, Yalçın Kılınç xx, Djedje xx (Ferhat Çulcuoğlu dk. 76 xx), Mücahit Albayrak xx, Erkam Reşman xx, Savicevic xx, Hamroun xx (Guido Koçer dk. 72 xx), Gökhan Karadeniz xxx (Gökhan Aslan dk. 76 xx), Yasin Öztekin xxx, Coureur xx (Nadir Çiftçi dk. 46 xx)

Yedekler: Ahmet Altın, İlyas Kubilay Yavuz, Batuhan Kazancı, Boli

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Yasin Öztekin (dk. 25), Gökhan Karadeniz (dk. 49) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Muhsin Yıldırım, Kasongo (Boluspor)

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