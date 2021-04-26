Bolu’da, 2 bin 155 sikkeyle yakalanan 2 kişi serbest bırakıldı

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Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde polis ekiplerinin yaptıkları tarihi eser operasyonunda Bizans dönemine ait 2 bin 155 sikkeyle yakalanan yabancı uyruklu 2 kişi serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri doğu illerinden İstanbul’a tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı iddia edilen aracın il sınırlarına girdiği tespit eden ekipler TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş halde Bizans dönemine ait farklı büyüklüklerde 2 bin 150 adet sikke ele geçirildi. Araçta bulunan yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltına alındı.

İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 2 şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

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