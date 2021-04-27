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İzin belgesi almak isteyenler valilikte kuyruk oluşturdu

DHA

İzin belgesi almak isteyenler valilikte kuyruk oluşturdu


Ömer ÇETİNASLAN/BOLU, (DHA)BOLU'da, seyahat izin belgesi almak isteyenler, valiliğin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Bolu'da, 29 Nisan günü başlayacak 17 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi Valilik binası ve otogarda yoğunluk oluştu. Seyahat izin belgesi almak isteyenler, Bolu Valiliği´nde uzun kuyruk oluşturdu. Kuyruk, valiliğin bahçesine kadar uzadı. Otogarda ise otobüs firmalarının şubelerinin önünde yoğunluk yaşandı.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Ömer ÇETİNASLAN
2021-04-27 16:14:03

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