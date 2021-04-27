İzin belgesi almak isteyenler valilikte kuyruk oluşturdu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ömer ÇETİNASLAN/BOLU, (DHA)BOLU'da, seyahat izin belgesi almak isteyenler, valiliğin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bolu'da, 29 Nisan günü başlayacak 17 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi Valilik binası ve otogarda yoğunluk oluştu. Seyahat izin belgesi almak isteyenler, Bolu Valiliği´nde uzun kuyruk oluşturdu. Kuyruk, valiliğin bahçesine kadar uzadı. Otogarda ise otobüs firmalarının şubelerinin önünde yoğunluk yaşandı.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Ömer ÇETİNASLAN

2021-04-27 16:14:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.