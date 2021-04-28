Bolu Dağı'nda tam kapanma öncesi araç yoğunluğu

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)İSTANBUL ile Anadolu'yu birbirine bağlayan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi Ankara yönünde, tam kapanma öncesi yoğun araç trafiği oluştu.

Tam kapanma kararının ardından vatandaşlar, İstanbul'dan Anadolu'daki memleketlerine gitmeye başladı. Yarın başlayacak yasak öncesi çok sayıda sürücü Türkiye'nin önemli geçiş noktalarından olan Bolu Dağı'nı kullanarak memleketlerine doğru yola çıktı. Yolun Ankara yönünde ulaşımda yoğunluk yaşandı. İstanbul istikameti ise boş kaldı. Yoğunluk nedeniyle trafikte olumsuzluk yaşanmazken, akşam saatlerinde araç yoğunluğunun artması bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-04-28 11:10:17



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