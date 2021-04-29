TEM'in Bolu geçişinde 'tam kapanma' öncesi araç yoğunluğu

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)İSTANBUL ile Anadolu'yu birbirine bağlayan TEM yolunun Bolu Dağı geçişi Ankara yönünde dün başlayan, tam kapanma öncesi araç yoğunluğu, bugün de devam etti.
Tam kapanma kararının duyurulmasının ardından yola çıkanlar, İstanbul'dan Anadolu'daki memleketlerine gitmeye başladı. Bu akşam başlayacak 17 günlük kısıtlama öncesi yola çıkan sürücüler, TEM yolu Bolu Dağı mevkisinde yoğunluğa neden oldu. Yolun Ankara yönünde trafik artarken, İstanbul yönü ise boş kaldı. Ulaşım, zaman zaman durma noktasına geldi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-04-29 09:59:05
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