Bolu Dağı Tüneli'nden iki günde 100 bini aşkın araç geçti



Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)İSTANBUL ile Anadolu'yu birbirine bağlayan Bolu Dağı Tüneli'nden tam kapanma öncesi 2 günde 100 bini aşkın araç geçiş yaptı.

17 günlük tam kapanma öncesi İstanbul'da yaşayan vatandaşların, memleketlerine gitmek için yola çıkması otoyolda yoğunluğa neden oldu. Karayolları Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliği'nden alınan bilgiye göre, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük kısıtlama sürecini memleketlerinde geçirmek isteyen sürücülerin yola çıkmasıyla otoyoldan geçen araç sayısı 2 günde 100 bini aştı. Bolu Dağı Tüneli'nden tam kapanma süreci öncesinde 28 Nisan günü 40 bin, 29 Nisan günü ise 60 binin üzerinde araç geçti.

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-04-30 13:28:51



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