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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yöresel ürün satan kadınların 'lavanta' hedefi

DHA

Yöresel ürün satan kadınların 'lavanta' hedefi


Murat KÜÇÜKÖmer ÇETİNASLAN/BOLU, (DHA)BOLU'da, yöresel köy ürünlerini satan 47 kadın, lavanta ekimi yaparak, hasat sonrası işledikleri ürünleri de pazarlamayı amaçlıyor. 
Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Demirciler köyünde bir araya gelen 47 kadın, Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi´ni kurdu. Kooperatifte yöresel köy ürünleri, reçel ve marmelat çeşitleri ile erişte, tarhana, fasulye gibi ürünlerin hem üretimine hem de satışına başlandı. Kooperatif üyesi kadınlar, lavanta ekimine de geçti. Hasat sonrası işlenen lavantadan ürünlerin satışı da hedefleniyor. 
Kooperatif Başkanı Emine Dönmez Özdoğan, kadınların, alanında uzman öğreticiler tarafından tarımsal üretim, girişimcilik ve kişisel gelişim alanlarında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla uygulamalı ve teorik olarak dersler aldığını söyledi. Özdoğan, "Köyümüzün iki mahallesi var. Kadınlarımıza anlattık ve tam 47 ortak olduk. Neler yapabileceğimizi paylaştık. Yöresel ürünlerle başladı. Şu anda köyümüzde, atıl durumda bulunan okulumuzun kullanımı, muhtarlığımız tarafından bize tahsis edildi. Atıl okulun tadilatını yaptırıp, sınıflardan birini sedirler döşenmiş otantik bir restoran, başka bir sınıfı ise modern restorana dönüştüreceğiz. Binanın bir bölümünü üretim atölyesi yapacağız" diye konuştu. 
Demirciler köyünün muhtarı Mehmet Baran da kooperatifin köyün gelişimine katkı sağladığını belirterek, "Köyümüzde kadınlar ile bir toplantı yaptık. Burada böyle bir kooperatifin kurulmasının hem köyümüzde hem de ülkemize faydalı olacağını değerlendirdik. Bu konuda desteğimizi aldık. Sağ olsun, 47 üyeye ulaştılar. Şu anda köyümüz gelişme içinde" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK-Ömer ÇETİNASLAN
2021-05-01 12:39:05

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