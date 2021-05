Bolu’da tam kapanmada evde kalanlara moral konseri

Bolu’da, tam kapanma sürecinin başlamasıyla birlikte vatandaşlara moral olması için yerel sanatçılar üstü açık otobüsle mahallelerde konser verdi.

Bolu’da, korona virüsle mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararıyla birlikte evlerinde kalan vatandaşlara moral olması için Bolu Belediyesi “Yerel Sanatçılara destek, Bolu’ya moral” ismiyle konser organizasyonu başlattı. Konser için oluşturulan üstü açık otobüste yerel sanatçı Nazlıcan ve müzisyen arkadaşları mahallelerde gezerek mini konserler verdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konser aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Moral konserlerinin Ramazan Bayramı sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.



“Mobil konserler her akşam farklı bir mahallede devam edecek”

Konserin ardından konuşan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkanlık Sözcüsü Rasim Özdemir, mobil konserlerin her akşam farklı bir mahallede devam edeceğini belirterek, “Düzenlediğimiz konserlerle tam kapanma nedeniyle evlerinde olan vatandaşlarımızı bir nebze de olsa mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere. Bu konserin bir başka anlamı da yerel sanatçılarımıza destek olmak. Biliyorsunuz pandemi dolayısıyla birçok eğlence mekanı aylardır kapalı. Sanatçılarımız, müzisyenlerimiz aylardır işsiz. O nedenle bizler, bu etkinlikle vatandaşlarımıza moral verirken, yerel şarkıcılarımıza, müzisyenlerimize de destek olmuş oluyoruz. Bu akşam vatandaşlarımızın desteğini bizzat gördüm. İnşallah etkinliğimiz kısıtlama boyunca her akşam farklı bir devam edecek” diye konuştu.

