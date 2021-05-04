İhtiyaç malzemelerini getiren jandarmaya türkü söyledi



Murat KÜÇÜK/MENGEN (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Mengen ilçesine bağlı köyde yaşayan Şerife adlı kadın, tam kapanma sürecinde kendisine ihtiyaç malzemesi getiren jandarmaları 'Asker Yolu Beklerim' türküsüyle karşıladı.

Mengen ilçesinin köyünde yaşayan Şerife isimli kadın, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde, kendisine ihtiyaç malzemesi getiren jandarmalara türkü söyledi. Köy sakini kadının 'Asker Yolu Beklerim' türküsünü söylediği anlar, jandarma tarafından kaydedildi. Video, daha sonra Jandarma Genel Komutanlığı´nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda, "Ağzına Sağlık Şerife Teyze. Bolu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli devriyemiz, sokağa çıkma yasağı kapsamında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerine getirirken böyle güzel görüntülerle de karşılaşıyor" notuna da yer verildi.

Video, çok sayıda kişi tarafından izlenip, beğenildi. DHA-Genel Türkiye-Bolu / Mengen Murat KÜÇÜK

2021-05-04 13:06:26



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