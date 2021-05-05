Faciaya ramak kala

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Bolu’da, seyir halindeki mazot yüklü tankerin çekici kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, D100 Karayolu Elmalık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Özcan Küçük idaresindeki 34 DZU 630 plakalı mazot yüklü tankerin çekici kısmında yangın çıktı. Araçtan dumanların yükseldiğini gören sürücü Küçük, tankeri yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle mazot yüklü tankerde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

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