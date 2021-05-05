Bolu'da mazot yüklü tankerde yangın

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU'da, seyir halindeki mazot yüklü tankerde elektrik kontağı nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Ankara yönüne giden Özcan Küçük yönetimindeki 34 DZU 630 plakalı mazot yüklü tankerin çekici kısmında, D-100 yolunun Elmalık mevkisinde, elektrik kontağından yangın çıktı. Dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, tankeri yol kenarına çekerek, indikten sonra itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alıp, söndürdü. Araç hasar görürken, yangınla ilgili tutanak tutuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-05-05 12:59:11
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