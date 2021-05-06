Evinin önünde oynarken aracın çarptığı çocuk ağır yaralandı

Bolu’da, evinin önünde oynadığı sırada hafif ticari aracın çarptığı 2,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Olay, Bolu merkeze bağlı Semerciler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. isimli sürücünün kullandığı 14 AS 819 plakalı hafif ticari araç, evinin önünde oynayan 2,5 yaşındaki A.Ö’ye çarptı. Kazayı farkeden baba çocuğunu kendi aracıyla hastaneye götürdüğü sırada durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Ağır yaralanan A.Ö. sağlık ekiplerin tarafından yol üzerinde ambulansa alınarak İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Kafatasında kırıklar olduğu tespit edilen çocuk, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.