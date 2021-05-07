Domuz yavrusunu köpeklerine canlı canlı parçalattırdı Vahşet anlarını sosyal medyada paylaştı Vahşetin görüntülerini sosyal medyada paylaşan gence 3 bin lira para cezası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Domuz yavrusunu köpeklerine canlı canlı parçalattırdı Vahşet anlarını sosyal medyada paylaştı Vahşetin görüntülerini sosyal medyada paylaşan gence 3 bin lira para cezası

İHA

Domuz yavrusunu köpeklerine canlı canlı parçalattırdı Vahşet anlarını sosyal medyada paylaştı Vahşetin görüntülerini sosyal medyada paylaşan gence 3 bin lira para cezası

Bolu’da ormanlık alanda vurarak yaraladığı domuz yavrusunu köpeklerine canlı canlı parçalattığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan Erhan K.’ye 3 bin lira para cezası verildi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’da ormanlık alanda avlanmaya çıkan Erhan K. karşılaştığı domuz yavrusunu vurarak yaraladı. Yaralanan domuz bir süre kaçtıktan sonra Erhan K.’nin köpekleri tarafından yakalandı. Erhan K., yaralı olduğu için yerden kalkamayan domuz yavrusunu köpeklerine canlı canlı parçalattı. Köpeklerin saldırısını ve domuz yavrusunun can çekişmesini görüntüleyen Erhan K., o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Erhan K., sosyal medyada gelen tepkilerin ardından videoları sildi.
Videoları silinmeden önce indiren havyan severler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bildirdi. Ekipler, yaşadığı yer tespit edilen Erhan K.’ye “hayvanları koruma kanuna muhalefet” suçundan 3 bin lira para cezası uyguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vurduğu domuzların üzerine köpeklerini saldı; 3 bin TL ceza uygulandı
YEREL HABERLER Vurduğu domuzların üzerine köpeklerini saldı; 3 bin ...
Evinin önünde oynarken aracın çarptığı çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER Evinin önünde oynarken aracın çarptığı çocuk ağır ...
Mahalle bakkalının veresiye defterini ödediler Borcu olanları geri çevirmeyen bakkalın veresiye defterindeki 10 bin TL'yi ödediler
YEREL HABERLER Mahalle bakkalının veresiye defterini ödediler Borcu ...
Dakikalarca kalp masajı yapılmasına rağmen kurtarılamadı
YEREL HABERLER Dakikalarca kalp masajı yapılmasına rağmen ...
Alışverişten evine dönerken fenalaştı, hastanede hayatını kaybetti Sağlık ekipleri parkta fenalaşan adamı hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yaptı
YEREL HABERLER Alışverişten evine dönerken fenalaştı, hastanede ...
Bolu'da mazot yüklü tankerde yangın
YEREL HABERLER Bolu'da mazot yüklü tankerde yangın
Faciaya ramak kala
YEREL HABERLER Faciaya ramak kala
Bir hamleyle köyü dijital AVM'ye çevirdiler 47 köy kadını ortak kooperatif kurdu, yöresel ürünleri internetten Türkiye'ye gönderiyorlar
YEREL HABERLER Bir hamleyle köyü dijital AVM'ye çevirdiler 47 köy ...
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını ...