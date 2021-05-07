Beypiliç Boluspor - Eskişehirspor: 3-0

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı

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Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA) - STAT: Atatürk

HAKEMLER: Raşit Yorgancılar (xxx), Deniz Turgut (xxx), Muhammet Yumak (xxx)

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (xxx)Fethi (xxxx), Aykut (xxx), Ali (xxx)(Dk.60 Emin Bayram xx), Ensar (xx)(Dk.79 Hajdarevic xx), Arda (xxx), Muhsin (xxx), Atamer (xxx), Muhammed (xx)(Dk.66 Poepon xx), Abdullayev (xxx), Kassongo (xx)(Dk.79 Diouf xx)

ESKİŞEHİRSPOR: Cengiz (x)(Dk.62 Efehan Kaptan x), Bedirhan (xx), Mevlüt (xx), Erdal (x), Cihangir (xx), Tolga (x)(Dk.81 Kaan Gaman), Buğra (x),Uğur (x), Berkay (xx), Onurhan (x)(Dk.46 Kaan Gül x), Onur (x)(Dk.73 Göktuğ x)

GOLLER: Dk.17-Dk. 56 Abdullayev, Dk 49 Arda (Beypiliç Boluspor)

SARI KARTLAR: Aykut (Beypiliç Boluspor), Buğra (Eskişehirspor)TFF 1. Lig 34'üncü hafta mücadelesinde Beypiliç Boluspor, kendi sahasında Eskişehirspor'u 3-0 mağlup etti.

17´nci dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Araz Abdullayev şutunda top ağlara gitti: 1-0.

49'uncu dakikada Kassongo'nun pasında topla buluşan Arda'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

56'ncı dakikada ceza sahasına doğru atılan ara pasında topla buluşan Kaassongo, kaleciyi çalımlamaya çalıştığı sırada kaleci Cengiz'in eliyle müdahalesiyle top Abdullayev'de kaldı. Abdullayev'in müsait pozisyondaki vuruşunda top fileleri havalandırdı: 3-0.

DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2021-05-07 18:00:19



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