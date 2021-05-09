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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boluspor, 5 oyuncusuyla yollarını ayırdı

İHA

Boluspor, 5 oyuncusuyla yollarını ayırdı

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, sezonun bitmesiyle birlikte 5 oyuncusuyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, sezonun bitmesiyle birlikte 5 futbolcusuyla karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini feshetti. Teknik direktör Reha Erginer yönetiminde sezonu 42 puanla 12. sırada tamamlayan kırmızıbeyazlı ekip, yollarını ayırdığı isimleri resmi internet sitesinden duyurdu.
Yapılan açıklamada, “Rydell Poepon, Gökhan Sazdağı, Burak Bekaroğlu, Mustafa Çeçenoğlu ve Alican Özfesli’nin geçmiş sezon ve bu sezonki alacakları ödenerek sözleşmeleri karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir. Futbolculara katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” denildi.

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