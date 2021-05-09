Boluspor, 5 oyuncusuyla yollarını ayırdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, sezonun bitmesiyle birlikte 5 oyuncusuyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, sezonun bitmesiyle birlikte 5 futbolcusuyla karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini feshetti. Teknik direktör Reha Erginer yönetiminde sezonu 42 puanla 12. sırada tamamlayan kırmızıbeyazlı ekip, yollarını ayırdığı isimleri resmi internet sitesinden duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Rydell Poepon, Gökhan Sazdağı, Burak Bekaroğlu, Mustafa Çeçenoğlu ve Alican Özfesli’nin geçmiş sezon ve bu sezonki alacakları ödenerek sözleşmeleri karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir. Futbolculara katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.