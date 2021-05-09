Beypiliç Boluspor'da 5 ayrılık

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) TFF 1. Lig ekibi Beypiliç Boluspor, sezonun bitmesiyle birlikte 5 futbolcuyla karşılıklı olarak yollarını ayırdığını duyurdu.
TFF 1. Lig'de sezonu Eskişehirspor karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle noktalayan Beypiliç Boluspor, 5 futbolcusuyla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Teknik Direktör Reha Erginer yönetiminde sezonu 42 puanla 12'nci sırada tamamlayan kırmızı-beyazlı kulüp, takımdan ayrılan futbolcuları resmi internet sitesinden duyurdu. Yapılan açıklamada, "Rydell Poepon, Gökhan Sazdağı, Burak Bekaroğlu, Mustafa Çeçenoğlu ve Alican Özfesli´nin geçmiş sezon ve bu sezonki alacakları ödenerek sözleşmeleri karşılıklı anlaşmayla feshedilmiştir. Futbolculara katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2021-05-09 16:46:57
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