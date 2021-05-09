Bolu’da uygulama noktasına girmemek için kaçanlara göz açtırılmıyor

Bolu’da polis ekipleri D100 karayolu üzerinde kurulan uygulama noktasına girmemek için ara yollardan kaçanlara göz açtırmadı.

Bolu’da korona virüsle mücadele kapsamında getirilen tam kapanmada polis ekipleri D100 karayolu üzerinde kurulan uygulama noktasında denetimlerini sürdürüyor. Ankara ve İstanbul arasında önemli geçiş güzergahı olan D100 Karayolu üzerindeki kurulan uygulama noktasında özel araçlar ve şehirlerarası otobüsler tek tek denetleniyor.



Ara yollara uygulama noktası oluşturdular

D100 karayolunu kullanan bazı sürücülerin uygulama noktasını gördükten sonra ara yollardan kaçtığını belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü mahalle aralarında da uygulama noktası oluşturdu. Sürücülerin Karacaağaç mevkiine kaçtıklarını tespit eden ekipler kurulan uygulama noktasında kaçan araçları tek tek durdurdu. Yapılan kontrollerde sokağa çıkma izni olmasına rağmen araçlarında eksikler olduğu için uygulamadan kaçanlara ceza kesildi.

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